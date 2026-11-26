Много Гераней не потребуется: наша энергосистема, водоканалы и теплосети давно сгнили – украинский энергетик
У 80% украинских энергосистем, водоканалов и теплосетей давно истёк срок эксплуатации, и они находятся в критическом состоянии.
Об этом на канале «Политэксперт» заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы сейчас вступили в период, когда техническое состояние нашей «нейросистемы», генерации, трансформаторных подстанций, может прийти к тому, что начнется полная деградация. Но никто не может назвать конкретную цифру.
Потому что количество ударов, например, по подстанциям, по ЛЭП может быть очень разным. Может быть одна-две ракеты, а может 100 Шахедов прилететь – и просто раскатать подстанцию в песок.
И тогда какой-то регион вылетит не на неделю, а вылетит на 2-3 недели. Потому что нужно будет это все восстановить.
То есть нет такой даты, сколько мы выдержим. Мы не знаем, в каком техническом состоянии находится наша энергосистема, наши водоканалы», – сказал Попенко.
«Последний раз техническое обследование, технический аудит нашей энергосистемы и нашей всей этой жилищно-коммунального хозяйства, в том числе и многоквартирного жилого фонда, проводился лет 20 назад, если не больше.
По данным на 2020 год, 85% тепловых сетей исчерпали свой срок эксплуатации. Труба пролежала 50 лет, она уже давно сгнила. И все эти вещества и ржа, она идет как раз в употребление простым гражданам.
И водоканал называет 78-79% исчерпали срок эксплуатации все сети. Потери в сетях составляют 40-45%. Канализационно-сосудные станции 75% требуют немедленного капитального ремонта или замены», – жаловался он.
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