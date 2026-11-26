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У 80% украинских энергосистем, водоканалов и теплосетей давно истёк срок эксплуатации, и они находятся в критическом состоянии.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас вступили в период, когда техническое состояние нашей «нейросистемы», генерации, трансформаторных подстанций, может прийти к тому, что начнется полная деградация. Но никто не может назвать конкретную цифру. Потому что количество ударов, например, по подстанциям, по ЛЭП может быть очень разным. Может быть одна-две ракеты, а может 100 Шахедов прилететь – и просто раскатать подстанцию в песок. И тогда какой-то регион вылетит не на неделю, а вылетит на 2-3 недели. Потому что нужно будет это все восстановить. То есть нет такой даты, сколько мы выдержим. Мы не знаем, в каком техническом состоянии находится наша энергосистема, наши водоканалы», – сказал Попенко.