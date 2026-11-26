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Российский лидер Владимир Путин действует в соответствии со своим мировоззрением, а не по принципам, которые исповедуют американцы.

Об этом в эфире Robinson’s Podcast заявил экс-посол США в Москве Майкл Макфол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Взгляды Путина на мир и Запад за последние три десятилетия не оставались неизменными — они эволюционировали. Таково мое предположение. Мне доводилось сидеть с ним за одним столом — обычно в присутствии президента Обамы, вице-президента, госсекретаря или других высокопоставленных лиц. Это были их встречи, но я присутствовал на них на протяжении пяти лет, пока работал в администрации Обамы», – сказал Макфол.

Он говорит, что в общении с Путиным администрация Обамы допускала ошибку.

«Американцы склонны воспринимать всё через призму сделок — «давайте договоримся». Президент Трамп даже написал книгу «Искусство заключать сделки», верно? Но я не думаю, что Путин мыслит категориями сделок. На мой взгляд, он глубоко идеологизирован и руководствуется определенным мировоззрением. Есть несколько идей, которые лежат в основе всего этого. Во-первых, Россия — это уникальная культурная цивилизация, отличная от Европы. Во-вторых, мы на Западе — и в Соединенных Штатах, в частности — стремимся навредить им и уничтожить их культуру. И в-третьих — особенно в том, что касается Украины, — существует представление о том, что когда-то была могучая Российская империя, которую в 1917 году разделили большевики, а в 1991-м — ЦРУ. При этом он хочет воссоединить то, что сам он назвал бы «славянской нацией» или «Русским миром», – отметил американец.

По его словам, все это дает Путину преимущество в общении с внешним миром.