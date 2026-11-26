Для ТЦК ужесточают нормативы отлова, а народ в ответ их режет – Гнап
В сети появилась запись обращения заместителя начальника Львовского обастного ТЦК Петра Сторожука к подчинённым.
Он потребовал от каждой группы людоловов во Львове ежедневно приводить в ТЦК, как минимум, по два человека, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вас всего 17 групп работает во Львове. Каждая группа должна доставить сегодня по 2 мужчины. Нашли – и едете отдыхать, никто вас трогать не будет. Самая плохая группа, и те, у кого по нулям, поедут на собеседование к начальнику ТЦК», – сказал Сторожук.
Анаогичное заявление сделал замначальника областной полиции Владимир Шуб.
«Всё, что движется, – останавливаем и проверяем. Сами не приедут, и к вам не прибегут. Работаем максимально активно. Или работаем активно, или пишем рапорт, потому что никому такая служба не нужна», – сказал Шуб.
Бывший ВСУшник, один из «рупоров» Евромайдана Дмитрий Гнап подсчитал, что 17 групп – это как минимум 102 человека.
«Это одна пехотная рота, и только во Львове, не говоря уже об области. Вот, где пропадает немалое пополнение для ВСУ.
17 групп по 2 человека – это только во Львове а один день… ТЦК крадут по 34 человека в день. Это по тысяче в месяц, и по 12 тысяч человек в год. И это только в одном городе.
Поэтому неудивительно, что ТЦК и полиция с особым зверством воруют людей, при этом даже нападая на женщин, которые становятся свидетелями бусификации.
Ну а в ответ на такое своеволие и жестокость, местные жители, защищаясь, нередко берутся за оружие.
Напомню, за последний год во Львове погибло от ножевых ранений три ТЦКшника во время бусификации.
И когда мы слышим такие записи советов начальства ТЦК и полиции, становится понятным, что это именно власть запустила этот маховик насилия – и натравливаяет украинцев друг на друга. Потому что власти выгодна бусификация», – сказал Гнап.
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