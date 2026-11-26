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В сети появилась запись обращения заместителя начальника Львовского обастного ТЦК Петра Сторожука к подчинённым.

Он потребовал от каждой группы людоловов во Львове ежедневно приводить в ТЦК, как минимум, по два человека, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вас всего 17 групп работает во Львове. Каждая группа должна доставить сегодня по 2 мужчины. Нашли – и едете отдыхать, никто вас трогать не будет. Самая плохая группа, и те, у кого по нулям, поедут на собеседование к начальнику ТЦК», – сказал Сторожук.

Анаогичное заявление сделал замначальника областной полиции Владимир Шуб.

«Всё, что движется, – останавливаем и проверяем. Сами не приедут, и к вам не прибегут. Работаем максимально активно. Или работаем активно, или пишем рапорт, потому что никому такая служба не нужна», – сказал Шуб.

Бывший ВСУшник, один из «рупоров» Евромайдана Дмитрий Гнап подсчитал, что 17 групп – это как минимум 102 человека.