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Пока криворожский кокаинист Зеленский жив и востребован, с европейских элит не будут спрашивать, куда делись деньги, выброшенные на поддержку киевского режима.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявил журналист Максим Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналиста спросили: «какая судьба ждёт Зеленского… Горбачёва, Януковича, Навального, Саакашвили или Немцова?».

«Нет, никакая такая судьба его не ждёт. Я думаю, что Зеленский в любом случае, если даже он потеряет позицию президента Украины, будет супербогатым человеком, который станет частью европейской элиты вот этой самой. Если вдруг так ситуация повернётся, ему предложат такое место где-то там вполне себе. Зеленский — это человек, в которого инвестировали огромные ресурсы, огромные ресурсы. В какой-то мере его жизнь, его имидж, его бренд – является гарантией того, что эти ресурсы не будут народами Европы востребованы обратно. Скажут: «А можно уточнить, вы там вкладывали в этого Зеленского 300 млрд, а он там объявлен каким-то там земляным червяком, а можно узнать судьбу этих денег?», – отвечал Шевченко.

«Вот, пока Зеленский жив, этого вопроса не прозвучит. И пока он как бы наверху где-то там встречается с королями, обнимается с какими-то там главами Еврокомиссии и так далее», – объяснил журналист.

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