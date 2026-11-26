Главное преимущество Владимира путина перед Западом – игра на длинной дистанции.

Об этом в эфире Robinson’s Podcast заявил экс-посол США и отпетый русофоб в Москве Майкл Макфол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он поделился своими впечатлениями от российского лидера Владимира Путина.

«Он очень умный человек. Он мыслит системно. Я, безусловно, испытал это, слушая его речь. Он знает свою задачу. Он очень талантлив, я бы сказал, что на двусторонних встречах он всегда приходит подготовленным, у него есть определенные вещи, даже мелодраматические, которые он может сделать. Все это с подсказками, он в этом хорош, и я думаю, что он был хорош в этом со многими лидерами», – сказал экс-посол.

Он рассказал, что присутствовал во время встречи Владимира Путина и Барака Обамы.

«Он [Обама] встречал много впечатляющих людей, он довольно уверенный в себе человек, и я просто чувствовал, что он знал, что только что встретил историческую личность», – говорит экс-посол.

По его словам, он нисколько не сомневается, что у Путина «чувство времени намного дольше, чем у западных интерлокаторов».