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России нужно не бить по Европе, а делать всё возможное без войны, чтобы помешать её консолидации – особенно сейчас, когда к «европейскому великому востоку» присоединилась и Великобритания.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявил журналист Максим Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не надо России наносить никаких превентивных ударов, вообще ни в коем случае. У России в отношении Европы должна быть одна только линия: мы не должны допускать, чтобы Европа консолидировалась. Точка. И с этой точки зрения и Аустерлицкий поход, и особенно Прусскую кампанию я вообще полностью поддерживаю. Аустерлицкий поход был просто непродуман, 1805 года. Но это было как бы выражение древней стратегии России – препятствовать консолидации Европы, потому что Наполеон консолидировал Европу. Консолидированная Европа всегда идёт на Восток. Рим всегда ищет ресурсов на Востоке, то есть у нас», – рассуждал Шевченко.

«Консолидация Европы для нас — это всегда война и ужас. Поэтому стратегическая задача России — препятствовать консолидации Европы. Это не всегда войной делается… Ситуативно, когда континентальная Европа консолидируется, Британия приходит к союзу с Россией. Но сегодня ситуация несколько иная. Английское ложе заключает договор с европейским великим востоком, великим ложе. Собственно говоря, союз этих двух лож — это и есть глобализм, по большому счёту», – добавил журналист.

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