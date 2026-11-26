«Нам ещё изрыгнётся болтовня Зеленского об атаках на Балтике и у Ливии» – укро-генерал
Киевский диктатор Зеленский, «как баба базарная», ради собственного пиара конкретно подставил исполнителей атак против российских кораблей.
Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«История спецслужб показывает, что когда ты нарушаешь международное право, даже во время войны, это может привести к действиям против тебя. И когда на этом руководство государства начинает пиариться, это показывает не идеологизированность и не профессионализм этого руководства. То, что спецслужбы сработали на отменно, об этом вообще не надо было ничего говорить.
Вы посмотрите на Израиль. Они никогда не комментируют какие-либо активные действия. Точно так же Британия никогда не комментирует это, хотя у них достаточно успешных операций. А мы начинаем, как бабы базарные, трындеть, интервьюировать на весь мир, накручивая против себя санкции.
Потому что в определенных моментах, когда ты признаешься в этом, то ты имеешь головную боль в масштабах государства на международном уровне», – возмущался укро-генерал.
«Я думаю, что нам неоднократно еще изрыгнётся это по вопросам международного права, к сожалению. Уничтожили – молодцы, закрытым указом наградили ребят, поощрили, сделали выводы и работаем дальше. Так надо работать.
А теперь в любом варианте, рано или поздно, виток информации, кто принимал участие в этой операции, может пройти. И те, кто были причастны к этой операции – русские совершенно спокойно могут подать в международный розыск в Интерполе. И в любом населенном пункте, куда они не уехали, их могут арестовать.
Вы об этом не продумали? Мы подставили людей, которые проводили эту операцию», – негодовал Кривонос.
Ряд экспертов полагает, что Украина сыграла только вспомогательную роль, а диверсия осуществлена британцами, которые заставили Зеленского открыто взять на себя ответственность за всю операцию.
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