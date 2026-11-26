Киевский диктатор Зеленский, «как баба базарная», ради собственного пиара конкретно подставил исполнителей атак против российских кораблей.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История спецслужб показывает, что когда ты нарушаешь международное право, даже во время войны, это может привести к действиям против тебя. И когда на этом руководство государства начинает пиариться, это показывает не идеологизированность и не профессионализм этого руководства. То, что спецслужбы сработали на отменно, об этом вообще не надо было ничего говорить.

Вы посмотрите на Израиль. Они никогда не комментируют какие-либо активные действия. Точно так же Британия никогда не комментирует это, хотя у них достаточно успешных операций. А мы начинаем, как бабы базарные, трындеть, интервьюировать на весь мир, накручивая против себя санкции.

Потому что в определенных моментах, когда ты признаешься в этом, то ты имеешь головную боль в масштабах государства на международном уровне», – возмущался укро-генерал.