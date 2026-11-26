По приказу МВФ, украинское руководство в 27-29 годах будет поэтапно поднимать тарифы для населения до «рыночного» уровня.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В публичных обсуждениях фигурируют сценарии повышения тарифов в 27-29 годах. Предлагается увеличение стоимости электроэнергии до почти 10 гривен за киловатт-час, газа – до 22 гривен за кубометр. Это уже фактически согласованный план?», – спросил ведущий.

«В рекомендациях МВФ Украине предлагается постепенно отказаться от специальных обязанностей на рынках газа и электроэнергии, перейти к более рыночному формированию цен.

«Это было согласовано между Национальным банком, МВФ и кабинетом министров. В этом году эту цифру между собой согласовали Нацбанк, Минэк, кабмин и МВФ.

То есть у них есть два сценария роста тарифов. И кабмин это все согласовал. То есть это решение было согласовано уже на 2026 год. Но после этого было принято политическое решение том, что тарифы повышать во время войны неправильно.

Все прекрасно понимают, что это политическое самоубийство. Сейчас, когда при нынешних условиях жидкой платежеспособности, при низких пенсиях, при всем остальном, поднимать сейчас тарифы – это просто убийство. И политическое убийство, и экономическое, и какое хочешь.

Это просто приведет к огромным долгам, которые есть на сегодня у населения. Потому что оно не способно будет за все это заплатить. И все это рухнет.

То, что тарифы вырастут в 27 году, я более чем уверен», – добавил он.