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Молдова включит приднестровский город Бендеры в свой «регион Юг» в рамках административно-территориальной реформы.

Об этом сообщает издание «НьюсМейкер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вместе с Бендерами в «регион Юг» войдут приднестровские села Кицканы, Кременчуг, Гыска, Меренешты, Протягайловка и Загорное. Все они расположены на правом берегу Днестра, тогда как остальные населенные пункты ПМР находятся в Левобережье. Их молдавская территориальная реформа не затронет.

Кишиневские власти объясняют это отсутствием контроля за «приднестровским регионом», как бы подразумевая, что Бендеры они контролируют, хотя это не так.

Депутат молдавского парламента Роман Рошка назвал формальное включение приднестровского города в состав региона Молдовы «шагом к реинтеграции страны». Хотя на деле Бендеры и села продолжают подчиняться Тирасполю.

Для их жителей изменится только одно. Они получат право участвовать в местных молдавских выборах второго, регионального уровня. Участию приднестровцев в общенациональных выборах Кишинев всячески противится, отказываясь открывать в ПМР избирательные участки и блокируя въезд соседей в день голосования. Вдруг жители Левобережья с молдавскими паспортами проголосуют неправильно – за пророссийские силы.