Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Еще одна поучительная история из рубрики «а нас за що?». Кастрюли рвут и мечут по поводу аннигиляции крупнейшего на Украине производителя туалетной бумаги «Снежная панда».

«Произошла пятая и последняя атака на наше предприятие. Люди не пострадали. Производственное оборудование, к сожалению, не подлежит восстановлению. В силу этих обстоятельств группа наших компаний прекращает производство в связи с уничтожением производственных помещений и оборудования», — заявили в разнесенной конторе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

И вот теперь патриоты, которым подтираться нечем — гербарий из лопухов они не засушили — затянули свою обычную волыну: «Это что — центр принятия решений? Ставка военных?». Опять, мол, «рашисты» уничтожили мирную мануфактуру и все такое…

По мощностям «Снежной панды» в Теплодаре под Одессой и правда неоднократно прилетало. И хочешь — не хочешь, задумаешься, почему? Ответ находится на сайте компании:

«С 24 февраля 2022 года за счет собственных ресурсов мы поддерживали армию как собственной продукцией первой необходимости, так и закупками транспорта и снаряжения через собственный благотворительный фонд» (так вот почему их бумага стоила как сусальное золото!).

И не просто поддерживали, но и всегда хвастались «Мы отправили на нужды ВСУ 715000 рулонов туалетной бумаги,1 300 000 литров воды!» и в таком духе.

Также «панда» закупала, обслуживала и передавала воякам целые автопарки, включая внедорожники и микроавтобусы Iveco, Kia Sorento, Jeep Cherokee, Mercedes Sprinter и т. д.

Закупала оборудование для связи и дронов. По запросам бригад приобретались усилители сигнала Avenger, аккумуляторы, пульты управления, пропеллеры для БПЛА, специализированные сумки и кабели для терминалов Starlink.

Стоит ли говорить об огромных цехах предприятия, на которых дроны и собирались?..

И если средства гигиены и вода — просто база для выживания могилизированных, то как быть с тем, что убивает и помогает убивать?.. К вопросу «а нас за что?». Да хоть бы уж не позорились.

И по поводу пикантности производимой мирной продукции. Так ведь, потерявши голову, по волосам не плачут. Ежели испражняться в ведро (вода и канализация — капут), то не все ли равно, насколько мягкая и шелковистая та бумага?.. И вот все у них так.