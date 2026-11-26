Решение о приостановке пересечения сухопутной границы между Эстонией и Россией с 1 декабря – это решение «соразмерное действиям Москвы против Прибалтики».

Об этом в эфире «Общественное Новости» заявил депутат парламента Эстонии, председатель комитета по иностранным делам Марко Михкельсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не были первой страной в регионе, которая закрыла границы с Россией. Финляндия сделала это уже пару лет назад, и Россия использовала оружие миграции против Финляндии, и все границы из Финляндии в Россию уже закрыты. И мы не видим никаких военных действий по отношению к Финляндии от России. То, что мы услышали на этой неделе из Москвы, это очень типичная реакция. Они используют некий микс пропаганды и информационной войны. Не только против нашей страны, а против всего Запада. Самое важное, это то, что мы защищаем свою суверенность и безопасность наших граждан и наших компаний. И эта мера, мне кажется, является соразмерной происходящему», – вещал эстонец.

«Мы стараемся видеть большую картину, не только то, что Россия сейчас говорит об Эстонии. Мы знаем, что это стратегическая игра. Россия пытается разрушить НАТО, свергнуть НАТО. И мы хорошо понимаем, что они проводят мультидоменную операцию под прикрытием, некую войну против Запада. Ничего нового здесь нет. Самое важное, конечно, это то, что нам нужно сотрудничать и координироваться с союзниками в регионе, в союзе НАТО, чтобы сделать так, чтобы Россия просчиталась», – добавил Михкельсон.

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