Эстония должна не бояться Россию, а постоянно готовиться к грядущей войне, перевооружаясь и настраивая свое общество.

Об этом в эфире британской радиостанции Times Radio заявил экс-посол Эстонии в Лондоне, бывший директор по координации спецслужб Эстонии и депутат парламента Ээрик-Нийлес Кросс, в свое время активно участвовавший в сносе Бронзового солдата в Таллинне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая, заметив, что британский министр обороны заявил, что его страна должна быть готова к войне через 1000 дней, спросила, как с этим обстоит дело в Эстонии.

«С одной стороны, мы не любим подобные дедлайны. Мы слышим, что Россия будет готова через три года, два года или пять лет сделать что-то против НАТО, начать войну. И это как бы говорит нам, что мы тоже должны быть готовы через пять лет. Мой вопрос всегда был таков: с какой стати русским ждать, пока мы будем готовы? Так что мы должны быть готовы сегодня вечером», – сказал эстонец.

Правда, он тут же добавил, что никто не может быть готов к войне на 100 процентов, а потому придется проделать огромную работу.