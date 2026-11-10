Экс-куратор эстонской разведки: «Мы должны быть готовы к войне с Россией сегодня вечером»
Эстония должна не бояться Россию, а постоянно готовиться к грядущей войне, перевооружаясь и настраивая свое общество.
Об этом в эфире британской радиостанции Times Radio заявил экс-посол Эстонии в Лондоне, бывший директор по координации спецслужб Эстонии и депутат парламента Ээрик-Нийлес Кросс, в свое время активно участвовавший в сносе Бронзового солдата в Таллинне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая, заметив, что британский министр обороны заявил, что его страна должна быть готова к войне через 1000 дней, спросила, как с этим обстоит дело в Эстонии.
«С одной стороны, мы не любим подобные дедлайны. Мы слышим, что Россия будет готова через три года, два года или пять лет сделать что-то против НАТО, начать войну. И это как бы говорит нам, что мы тоже должны быть готовы через пять лет. Мой вопрос всегда был таков: с какой стати русским ждать, пока мы будем готовы? Так что мы должны быть готовы сегодня вечером», – сказал эстонец.
Правда, он тут же добавил, что никто не может быть готов к войне на 100 процентов, а потому придется проделать огромную работу.
«Нам нужно перевооружаться, готовить наши общества и так далее. Но это не то, для чего можно составить трехлетний план, а потом завершить его. На самом деле, это ежедневные усилия, мы должны делать это постоянно. Нам, к сожалению, нужно изменить наш подход и менталитет и принять как факт, что в обозримом будущем Россия является угрозой. Мы не должны этого бояться, мы просто понимаем, что это проблема, к которой нужно готовиться и продолжать жить. Я имею в виду, что Эстония существует, и эта проблема у нас не тысячу дней, а тысячу лет. И мы все еще здесь, так что мы, должно быть, делали что-то правильно», – петушится Кросс.
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