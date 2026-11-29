«Борис Джонсон никакой не идиот. Его давно пора признать террористом» – депутат из Николаева
Украина в огне, и истощение сил России – абсолютно соответствуют интересам таких разжигателей войны, как Великобритания.
Об этом на канале «Delib» говорили политолог Игорь Шишкин и вынужденный покинуть родной город после начала СВО депутат горсовета Николаева Максим Невенчанный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Любое продолжение военных действий в таком порядке, который существует – это будет разрушать, ввергать в Каменный век – да, но не будет приводить к ожидаемому результату. [Не будет деконструировать АнтиРоссию!] – более того, он подтверждает правоту вот этих, внесённых извне. Я так понимаю, что архитекторы подобного исхода именно этого и ожидали», – рассуждал Невенчанный.
Шишкин отметил, что ещё в 2022 году тогдашний премьер-министр Британии Джонсон внёс понятие «война до последнего украинца».
«Который по статье – и не экстремист, и не террорист. Почему – неизвестно. Просто говорят – идиот. А, на самом деле, где же он идиот? Это – точно террорист и экстремист! Но зачем нам портить отношения с такой хорошей и замечательной Британией», – с досадой заметил экс-депутат.
Читайте также: Борис Джонсон: Надо вводить войска на Украину – Путин не решится ударить по нам.
English version :: Читать на английском «Борис Джонсон никакой не идиот. Его давно пора признать террористом» – депутат из Николаева