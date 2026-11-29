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Украина в огне, и истощение сил России – абсолютно соответствуют интересам таких разжигателей войны, как Великобритания.

Об этом на канале «Delib» говорили политолог Игорь Шишкин и вынужденный покинуть родной город после начала СВО депутат горсовета Николаева Максим Невенчанный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любое продолжение военных действий в таком порядке, который существует – это будет разрушать, ввергать в Каменный век – да, но не будет приводить к ожидаемому результату. [Не будет деконструировать АнтиРоссию!] – более того, он подтверждает правоту вот этих, внесённых извне. Я так понимаю, что архитекторы подобного исхода именно этого и ожидали», – рассуждал Невенчанный.

Шишкин отметил, что ещё в 2022 году тогдашний премьер-министр Британии Джонсон внёс понятие «война до последнего украинца».

«Который по статье – и не экстремист, и не террорист. Почему – неизвестно. Просто говорят – идиот. А, на самом деле, где же он идиот? Это – точно террорист и экстремист! Но зачем нам портить отношения с такой хорошей и замечательной Британией», – с досадой заметил экс-депутат.

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