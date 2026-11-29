Организовав атаки на российские суда и поддерживая террористов по всему миру, страны НАТО фактически объявили России войну.

Об этом на канале «Breaking news» заявил отставной морпех и американский разведчик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина направила значительные ресурсы, в том числе Силы специальных операций и сотрудников своих разведывательных служб – для координации действий с Аль-Каидой, ИГИЛ и племенами туарегов в Сахеле (Саванна по югу Сахары), при поддержке французов, чтобы попытаться вытеснить Россию из Мали, Буркина-Фасо и Нигера.

Понятно, кто это сделал [атаки на российские суда]. Это была совместная операция Франции, Украины и Великобритании, потому что британцы поставляют оружие. Именно британцы разработали эту разновидность морских беспилотников.

Они освоили их применение в Черном море. Они уже использовали их в Средиземном море. И думаю, будет справедливо сказать, что они запустили их с плавучей базы – коммерческого судна, которое ходит из Албании.

Также очевидно, что США обеспечивают разведывательную поддержку. Американский самолет-разведчик участвовал в атаке на Керченский мост. Он участвовал в атаке на российский корабль в Финском заливе, и аналогичный самолет участвовал в нынешней атаке.

Таким образом, это натовско-украинский террористический акт против Ливии и акт войны против РФ», – сказал Риттер.