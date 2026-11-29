Блок НАТО де-факто уже начал войну против России – американский разведчик
Организовав атаки на российские суда и поддерживая террористов по всему миру, страны НАТО фактически объявили России войну.
Об этом на канале «Breaking news» заявил отставной морпех и американский разведчик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина направила значительные ресурсы, в том числе Силы специальных операций и сотрудников своих разведывательных служб – для координации действий с Аль-Каидой, ИГИЛ и племенами туарегов в Сахеле (Саванна по югу Сахары), при поддержке французов, чтобы попытаться вытеснить Россию из Мали, Буркина-Фасо и Нигера.
Понятно, кто это сделал [атаки на российские суда]. Это была совместная операция Франции, Украины и Великобритании, потому что британцы поставляют оружие. Именно британцы разработали эту разновидность морских беспилотников.
Они освоили их применение в Черном море. Они уже использовали их в Средиземном море. И думаю, будет справедливо сказать, что они запустили их с плавучей базы – коммерческого судна, которое ходит из Албании.
Также очевидно, что США обеспечивают разведывательную поддержку. Американский самолет-разведчик участвовал в атаке на Керченский мост. Он участвовал в атаке на российский корабль в Финском заливе, и аналогичный самолет участвовал в нынешней атаке.
Таким образом, это натовско-украинский террористический акт против Ливии и акт войны против РФ», – сказал Риттер.
«Это акт войны. Я имею в виду, достаточно вспомнить, как затонул Maine. Он затонул у берегов Кубы, что привело к испано-американской войне. Если американское судно находится в порту и его взрывает другая сторона, то это акт войны.
И тот, кто атаковал этот российский корабль, совершил акт. Согласно статье 51, Россия имеет полное право на ответные действия. Сейчас в мире много людей, которые в некотором роде разочарованы. Они спрашивают, почему Путин до сих пор ничего не сделал. Я постоянно слышу, что Россия должна снять перчатки», – добавил он.
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