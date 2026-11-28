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КГБ Белоруссии якобы режиссирует публичный «бракоразводный процесс» самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской и ее мужа, бывшего зека Сергея.

Об этом уехавшая из Белоруссии еще в 2011 году журналистка-русофобка Наталья Радина заявила в интервью телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу, что режиссеры из КГБ очень умело используют этот конфликт между Светланой и Сергеем Тихановскими для того, чтобы показать, что происходит в оппозиции. «Как им можно отдать власть?» – объяснила Радина логику «козней» спецслужб Батьки.

При этом она считает, что в обвинениях Тихановского в адрес жены есть «рациональное зерно», но «слишком много хамства». Поэтому гнать из политики, считает змагарка надо все семейство.

«На мой взгляд, это ложная дихотомия. Обоим этим людям нечего делать в политике, потому что ни один из них не может отстаивать национальные интересы. Светлана Тихановская абсолютно несамостоятельная фигура. Поэтому провалом закончилась и сама революция, и по итогу 6 лет в эмиграции огромное количество денег растрачено никуда, которое выделял ЕС», – сказала Радина.

При этом она пожаловалось, что её «самое популярное издание» с трудом выживает без денег.