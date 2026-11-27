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Украина ни разу не упоминалась в ходе предвыборных теледебатов в Испании.

Об этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в эфире ютуб-канала «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я слежу за выборной кампанией в Испании. Там сейчас пополам примерно правые и левые. Там, например, вообще нет Украины. Вчера шли последние дебаты, и слово «Украина» не произносилось… В то время, как в Брюсселе главы государств дебатировали про финансовую помощь Украине на 7 лет. Видимо, общественное мнение в Испании этой темой не интересуется. А, скажем, вопросы миграции и лозунг «Вернем Сеуту» – на первом месте», – сказал Венедиктов.

При этом, по его словам, палестино-израильский конфликт в ходе испанских дебатов: «был короткий, но агрессивный спор».