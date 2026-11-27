Впервые скажу об этом: Израиль готовит почву для колонизации Украины – депутат польского сейма
Израиль воздерживается от выпадов в адрес киевского режима, поскольку рассматривает Украину как место для переселения евреев в будущем.
Об этом на канале польского издания Do Rzeczy заявил депутат сейма от партии «Конфедерация» профессор Анджей Запаловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
В эфире затронули тему вялой реакции официального Израиля на героизацию бандеровцев, причастных к уничтожению множества евреев в годы Второй мировой войны.
Профессор отметил, что украинские националисты участвовали в убийстве, по разным оценкам, более 400 тысяч граждан еврейской национальности. Кроме того, напомнил, что сотни тысяч граждан Израиля – выходцы с Украины.
«Израиль прекрасно это осознает. Генри Киссинджер говорил об этом еще много лет назад — о том, что у Израиля в его нынешнем местоположении нет будущего, что демографические процессы, наряду с ростом военной мощи, а также развитием в других сферах, приведут к ситуации, когда, по его выражению, 10 миллионов евреев могут оказаться в подавляющем меньшинстве перед лицом 150 миллионов арабов, живущих в непосредственной близости от страны.
Исходя из этого, еще лет 10 назад я предположил, что евреи подыскивают себе альтернативное пространство для существования в будущем. И это пространство может находиться где-то в районе Одессы или Умани», – сказал депутат.
Он обратил внимание, что полтора месяца назад 50 тысяч еврейских паломников прибыло в Умань, и их совершенно не беспокоило, что на них могут упасть российские ракеты.
«Расскажу сейчас то, о чем никогда прежде публично не упоминал. Почти два десятилетия назад со мной связался человек из Соединенных Штатов по электронной почте, и мы общались месяца два-три. В конце концов он признался, что он — еврей польского происхождения, и я прямо спросил его: «Скажите, почему евреи просто терпят украинских националистов — людей, которые смотрят в будущее, но при этом совершили столько преступлений?».
Он ответил очень просто: «На данный момент это отвечает интересам еврейского народа, но придет время — и мы потребуем того, что принадлежит нам, причем весьма решительно», – поделился деталями общения профессор.
По его словам, среди евреев уже существуют центры, занимающиеся сбором документации о правах собственности на недвижимость в Западной Украине.
«Иными словами, они намерены добиваться, по аналогии с тем, как это происходит в Польше, реституции объектов недвижимости. Таким образом, процесс идет; события развиваются точно так же, как и в Польше. В ходе моей обширной работы в архивах — в том числе в государственном архиве в Перемышле — я часто встречал евреев в традиционной хасидской одежде. Когда я спросил сотрудников архива, что именно они здесь месяцами собирают, мне ответили, что они изучают старые реестры земельных участков и ипотечных обязательств.
Что ж, не будем питать иллюзий. Евреи готовятся к будущему, или, как мы назвали свою книгу, к «послезавтрашнему дню», они готовятся именно к этому «послезавтра».
В Польше же мы не готовимся вовсе. Мы даже не принимаем в расчет это «послезавтра». Серьезные страны — серьезные государства — сегодня размышляют и дискутируют не о том, как втянуться в войну на Украине, а о том, как сформировать свое политическое и экономическое влияние после окончания войны, ведь рано или поздно эта война закончится»,- резюмировал Запаловский.
English version :: Читать на английском Впервые скажу об этом: Израиль готовит почву для колонизации Украины – депутат польского сейма