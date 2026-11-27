Грегор Гизи: «Украину вооружают за счет немецких пенсионеров»
Власти Германии готовы предоставить киевскому режиму все, что тот пожелает, игнорируя при этом нужды и чаяния своего населения.
Об этом в ходе дискуссии в берлинском «Театре Ост» заявил депутат бундестага Грегор Гизи, последний лидер партии СЕПГ в ГДР перед объединением Германии и один из основателей современной партии «Левые», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Гизи обратил внимание, что в свое время власти ФРГ сделали ставку на социально-рыночную экономику, опасаясь ГДР.
«Они решили: нужно обеспечить социальный баланс, иначе ГДР может стать своего рода притягательным примером, особенно для более бедных слоев населения. «Демократия или нет — а в социальном плане мне здесь лучше» — ГДР могла стать таким вот стимулом. Чтобы этого не допустить, они уделяли огромное внимание социальному равновесию. Причем не только СДПГ, но и ХДС. Теперь с этим покончено», – сказал политик.
Он напомнил нашумевшие слова канцлера Фридриха Мерца «мы не можем позволить себе социальное государство».
«В то же время, говоря об Украине, он утверждает, что готовы предоставить всё, что только попросят. На наращивание вооружений находятся любые требуемые миллиарды, а пенсионерам, пациентам и прочим говорят: «Денег больше нет», – обрисовал ситуацию Гизи.
English version :: Читать на английском Грегор Гизи: «Украину вооружают за счет немецких пенсионеров»