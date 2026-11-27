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Власти Германии готовы предоставить киевскому режиму все, что тот пожелает, игнорируя при этом нужды и чаяния своего населения.

Об этом в ходе дискуссии в берлинском «Театре Ост» заявил депутат бундестага Грегор Гизи, последний лидер партии СЕПГ в ГДР перед объединением Германии и один из основателей современной партии «Левые», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гизи обратил внимание, что в свое время власти ФРГ сделали ставку на социально-рыночную экономику, опасаясь ГДР.

«Они решили: нужно обеспечить социальный баланс, иначе ГДР может стать своего рода притягательным примером, особенно для более бедных слоев населения. «Демократия или нет — а в социальном плане мне здесь лучше» — ГДР могла стать таким вот стимулом. Чтобы этого не допустить, они уделяли огромное внимание социальному равновесию. Причем не только СДПГ, но и ХДС. Теперь с этим покончено», – сказал политик.

Он напомнил нашумевшие слова канцлера Фридриха Мерца «мы не можем позволить себе социальное государство».