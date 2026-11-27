Британский коммодор: К нам прилетел запущенный по России бумеранг. Поддержка Украины иссякнет
Траты на поддержание бандеровской Украины и введённые санкции против России ударили бумерангом по Европе, где снижается уровень жизни.
Об этом в эфире видеоблога норвежского политолога Гленна Дизена заявил коммодор Королевского военно-морского флота Великобритании в отставке Стив Джерми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Политика Запада, вероятно, привела к глобальной рецессии, от которой сильно страдает сам Запад.
Первое, что мы сделали в 2022 году, – ввели санкции против России, особенно против российского экспорта нефти и газа, которые были связаны с нами. Это оказало на нас гораздо более серьезное влияние, чем на Россию. Я называю эти санкции «бумерангом».
Если вы хотите увидеть пример того, какой ущерб они нанесли, просто взгляните на экономику Германии, которая основана на недорогом газе и нефти из России.
Запад, европейцы, предоставили Украине оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре России. И вот сюрприз – это привело к сокращению поставок нефти и газа на рынок…
Это привело к кризису стоимости жизни. Я не знаю как обстоят дела в Норвегии, возможно, там ситуация получше, но в остальной Европе и даже в США это приводит к серьезным политическим последствиям», – заявил Джерми.
Проблемы вынуждают сокращать поддержку Украины:
«Стоимость энергии выросла, и это, как мне кажется, наиболее вероятный исход в среднесрочной перспективе. Если нам не удастся ввязаться в какую-нибудь нелепую эскалационную войну либо с Ираном, либо с Россией, если мы не попадем в эту ловушку и не вяжемся в войну, которую мы проиграем в обоих случаях, то именно это, скорее всего, приведет к завершению обеих войн.
И причина в том, что кризис стоимости жизни и энергетический кризис перерастают в реальные социальные проблемы в Европе и США.
Это заставляет нас сосредоточиться на собственных странах и экономиках, которые сильно страдают из-за этой политики, я думаю, что, в конечном счете, это приведет к завершению обеих войн».
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