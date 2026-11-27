Траты на поддержание бандеровской Украины и введённые санкции против России ударили бумерангом по Европе, где снижается уровень жизни.

Об этом в эфире видеоблога норвежского политолога Гленна Дизена заявил коммодор Королевского военно-морского флота Великобритании в отставке Стив Джерми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Политика Запада, вероятно, привела к глобальной рецессии, от которой сильно страдает сам Запад.

Первое, что мы сделали в 2022 году, – ввели санкции против России, особенно против российского экспорта нефти и газа, которые были связаны с нами. Это оказало на нас гораздо более серьезное влияние, чем на Россию. Я называю эти санкции «бумерангом».

Если вы хотите увидеть пример того, какой ущерб они нанесли, просто взгляните на экономику Германии, которая основана на недорогом газе и нефти из России.

Запад, европейцы, предоставили Украине оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре России. И вот сюрприз – это привело к сокращению поставок нефти и газа на рынок…

Это привело к кризису стоимости жизни. Я не знаю как обстоят дела в Норвегии, возможно, там ситуация получше, но в остальной Европе и даже в США это приводит к серьезным политическим последствиям», – заявил Джерми.