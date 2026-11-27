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Внучка президента Сербии и Союзной Республики Югославия Слободана Милошевича – Мария Милошевич призналась, что ей стыдно за то, что к власти в ее стране пришел так называемый «Студенческий список».

Об этом она заявила на дискуссии в интернет-газете «Ваши новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мне как сербке стыдно перед Россией… Тысячи людей в маленьком Белграде взялись оттуда же, откуда взялись нацики на Украине, повстанцы в Ливии, откуда всегда берутся малочисленные группировки низкого качества личного состава, который Запад путем проведения прокси-войны находит в тех или иных районах», – сказала Милошевич.

Она подчеркнула, что «Студенческий список» не представляет мнение большинства сербов, поскольку в него входят шпионы Запада, которых раньше арестовывали.