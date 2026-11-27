«Мне стыдно перед Россией» – внучка Милошевича
Внучка президента Сербии и Союзной Республики Югославия Слободана Милошевича – Мария Милошевич призналась, что ей стыдно за то, что к власти в ее стране пришел так называемый «Студенческий список».
Об этом она заявила на дискуссии в интернет-газете «Ваши новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Сейчас мне как сербке стыдно перед Россией… Тысячи людей в маленьком Белграде взялись оттуда же, откуда взялись нацики на Украине, повстанцы в Ливии, откуда всегда берутся малочисленные группировки низкого качества личного состава, который Запад путем проведения прокси-войны находит в тех или иных районах», – сказала Милошевич.
Она подчеркнула, что «Студенческий список» не представляет мнение большинства сербов, поскольку в него входят шпионы Запада, которых раньше арестовывали.
English version :: Читать на английском «Мне стыдно перед Россией» – внучка Милошевича