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На Украине продолжается усугубляться ситуация в аграрном секторе из блокады Россией подконтрольных киевскому режиму южных портов в Черном море.

Об этом на канале NEWSMAX заявил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы узнаем о первых громких заявлениях о банкротстве известных бизнес-структур, я скажу так: для меня это не будет удивлением и не будет неожиданным. Мы с начала войны практически говорили, что первую посевную 22-го года мы прошли на запасах, вторую посевную на нервах и выдержке, на третьей посевной мы уже констатировали, что запасы иссякают и безграничными в таких условиях не могут быть», – сказал Коваль.

Особую тревогу у него вызывает, что некоторые коммерческие банки объявили, что значительные кредитные портфели (30% – 40%) потребуют реструктуризации.

«Это финансовый сигнал системный о том, что нас могут накрыть разрывы ликвидности в аграрном секторе. То есть не хватает средств аграриям для того, чтобы рассчитаться за операционный год 2026й. И, возможно, у кого-то даже какие-то были долги за 25-й и предыдущие годы. Ну и нам не за что будет посеять качественно озимые и особенно подготовиться к весенней посевной кампании», – говорит аграрий.

По его словам, только на весеннюю кампанию нужны сотни миллиардов гривен.