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На днях премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, пребывая на Украине, потребовал вернуть изображение венгерской мифологической птицы турул на Мукачевский замок в Закарпатье.

Данную директиву на канале «Суспильне Ужгород» прокомментировал директор объединения пограничных органов самоуправления Закарпатья Иосиф Резеш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, в 2022 году венгерский символ сняли и на его месте повесили украинский трезубец.

«Вообще, для венгерского сообщества все символы очень важны так же, как для украинской нации. Для нас не только турул, а использование вообще символики, о чём также идет речь относительно наших предложений, что нужно нам еще урегулировать в законодательной базе Украины. … События, которые произошли в 2022 году в Закарпатье, в Мукачево, мы понимаем, что это была такая очень некрасивая провокация в отношении венгерского сообщества Закарпатья. Нездоровые отношения между двумя государствами, недобрососедские, с неприятными жестами – заложниками этих отношений являемся мы, закарпатские венгры», – сказал Резеш.

Ведущий отметил, что сейчас вместо турула висит малый герб Украины, и ему сложно представить сейчас чиновника, который будет снимать украинский символ для того, чтобы поставить венгерский.

В ответ Резеш дипломатично намекнул, что чувства бандеровцев мало кого волнуют.

«А мы не говорим о том, чтобы сняли украинский символ. Мы не хотим, чтобы его сняли, мы хотим то, чтобы турула вернули на его место – там, где он был веками. Турула у нас снимали и при чехословацкой власти, но он возвращался на свое место. Мы уверены в том, что придет время и на этот раз он вернется», – возразил венгр.

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