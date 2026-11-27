Российским военным так и не поступил приказ нанести обещанный Владимиром Путиным ответный удар за разрушение Крымского моста.

Об этом в интервью журналисту-иноагенту Алексею Венедиктову заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После того, как это все произошло, Верховный Главнокомандующий Россией пообещал, что ответный удар будет более даже жесткий, чем по Крымскому мосту.

За эту неделю по пяти мостам были нанесены удары в Киеве через Днепр. В один мост одна ракета, во второй две, в третий две ракеты плюс одна крылатая, в один вообще одна ракета – все. Ну вот не больше десятка на пять мостов. По одной, по две.

Это имитация, это не бомбардировка. Это попадание, которое выводит мост из строя временно. То есть, заставляет украинскую сторону вводить реверсивное движение, если у вас одна полоса пригодная, вы по ней запускаете, или ограничивать вес проходящих машин: поэтому мы грузовики не пропускаем, только легковые. Один мост был закрыт просто наглухо, целиком. Ну и все.

А так, в общем, их потом после ремонта все потихоньку запустили. Это временное повреждение полотна или ограждение тех дыр, которые они там проделали, если это баллистические ракеты, Искандер, которые три штуки там попали в один мост, их сверху временными заплатами закрывают. Но, в общем, по большому счету, так мосты не разрушают», – заявил Ширяев.