США нередко запрещают другим странам экспортировать на Украину ряд военных изделий.

Об этом в эфире «24 канала» заявил член комитета ВР по вопросам обороны, нацбезопасности и разведки Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соединенные Штаты имеют возможность и право ограничить передачу Украине любого вооружения, любых боеприпасов, любой техники, которая производилась с участием США. То есть, если там есть какая-то составляющая американская, интеллектуальная, физическая, компонент, материал, то они имеют право наложить эмбарго на передачу этих изделий, даже если они производились в другой стране и принадлежат другому государству», – сказал Рахманин.

По его словам, такие случаи не единичны, и меньше их не становится, что связано с позицией людей, отвечающих за военные связи с Украиной. Он объяснил, что в первую очередь имеет в виду замглавы Пентагона Элбриджа Колби, который считает, что в США должны в первую очередь заботиться о своих интересах.

«Эта позиция известна, и она, к сожалению, не утешительна для нас. Это же, если я не ошибаюсь, он красноречиво заявил, что дальнобойные удары Украины приводят к страданиям русских.

Колби, по моей скромной точке зрения, это больше всего сейчас антагонист, если говорить о помощи Украине. И, к сожалению, от него многое зависит. Он в определенной степени более влиятельная персона в минообороны или, как они говорят, в Министерстве войны, чем, например, формальный руководитель Хегсет.

Хегсет – случайный человек, извините за откровенность. А в нынешней администрации Трампа не так много людей, очень хорошо погруженных в систему, которые знают, как она работает. Таких людей там немного, и Колби, к сожалению, один из них. Его влияние на поставку определенных вещей в Украину, на помощь Украине существенно – и из-за его позиции, и из-за его возможностей», – печалится Рахманин.