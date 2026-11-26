Русские легко могут захватить Эстонию, чтобы прекратить атаки украинских БПЛА с территории этой страны.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас уже и так есть обвинения в сторону определенных стран, которые нас поддерживают, что они предоставляют возможности по использованию их территорий. Вот сейчас Россия усилилась на информационном поле, разрабатывая Эстонию.

И, возможно, достаточно серьезный момент, чтобы снять напряжение, русские смогут провести определенную операцию по оккупации той самой Эстонии.

У них сил и средств больше, чем достаточно. Они инфраструктуру в приграничье давно подготовили. И это они могут провести. Обвиняя, в первую очередь, что Эстония в нарушение международных прав предоставляет возможности для Украины.

Почему-то мы об этом молчим. Мы не говорим нет или да. А что касается того, что вы перечислили [признание Зеленским атак на корабли РФ на Балтике и у Ливии] – есть золотое правило у военных», – сказал Кривонос.