В роскошных вагонах украинских начальников Ж/Д сейчас возят важных иностранных гостей, «разбавляя безвкусицу» книжками на «мове» и национальной кухней.

Об этом в интервью «Немецкой волне» [нежелательная медиа-группа в РФ] заявил глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы в эту иногда безвкусицу самих вагонов добавляем немножко человечности. Наши проводницы всегда их украшают, иногда это какие-то украинские сувениры, это книги. Там есть библиотечка железнодорожная, мы всегда подбираем что-то, чтобы люди могли прочитать.

Те гости, которые приезжают сюда иногда впервые – недавно были переговорщики Соединенных Штатов Уиткофф и Кушнер. Они также путешествовали поездом, мы там до безделушек всё продумали», – рассказал Перцовский.