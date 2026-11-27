Глава «Укрзализныци»: Уиткоффа и Кушнера мы «нагодувалы» так, чтобы они больше не сомневались, чей Крым
В роскошных вагонах украинских начальников Ж/Д сейчас возят важных иностранных гостей, «разбавляя безвкусицу» книжками на «мове» и национальной кухней.
Об этом в интервью «Немецкой волне» [нежелательная медиа-группа в РФ] заявил глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы в эту иногда безвкусицу самих вагонов добавляем немножко человечности. Наши проводницы всегда их украшают, иногда это какие-то украинские сувениры, это книги. Там есть библиотечка железнодорожная, мы всегда подбираем что-то, чтобы люди могли прочитать.
Те гости, которые приезжают сюда иногда впервые – недавно были переговорщики Соединенных Штатов Уиткофф и Кушнер. Они также путешествовали поездом, мы там до безделушек всё продумали», – рассказал Перцовский.
«Мы думали, чем же их угостить? Решили, чтобы не было у них никаких сомнений насчет принадлежности Крыма, они должны попробовать украинской и крымской кухни, что они с радостью сделали.
Я думаю, что теперь никакие попытки как-то апеллировать тому, что Крым не является украинским, они об этот кулинарный факт будут разбиваться. Поэтому такие нюансы очень важны», – хвастался глава «УЗ».
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