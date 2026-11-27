В отличие от своего предшественника Виктора Орбана, на «пророссийскость» которого Киев списывал все свои провалы, нынешний премьер Венгрии Петер Мадьяр от слов перешёл к делу.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Другие национальные меньшинства: болгары, румыны, евреи, русские получат такие же права, как венгры в Украине? Для этого болгарам, румынам, евреям нужен свой Мадьяр. Мадьяр, который фактически зажал мягкое подбрюшье Зеленского в дверной косяк, продемонстрировав тем, как надо вести дела. Потому что с кидалами по-хорошему не получается. А весной и летом вроде бы потеплело в отношениях Киева и Будапешта. Но Мадьяр очень скоро убедился в том, что Киев жил по принципу «без лоха и жизнь плоха», и закрутил гаечки там в вопросе переговоров по продвижению Украины в ЕС и так далее. Сделал больно. И были вынуждены включить задний ход, играть в волейбол с Мадьяром», – отметил Золотарёв.

«Как бы там ни было, он оказался эффективным в этих вопросах. Тем более, что нам же много и красиво рассказывают, что «всё дело в пророссийском Орбане» и так далее. Но – пришёл его оппонент Мадьяр и от слов перешёл к делу. Меньше говорил, но больше делал, и это, ну, создало крайне неприятную и сложную для Киева ситуацию», – констатировал укро-эксперт.

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