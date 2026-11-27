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Пришедший к власти на обещаниях воздерживаться от неадекватной антироссийской политики, премьер-министр Болгарии Румен Радев всё же объявил о готовности перечислить бандеровскому режиму 20 млрд долларов.

Чиновнику пришлось исхитриться и объявить, будто бы эти деньги пойдут на нужды болгарской диаспоры (о том, что Киев ущемляет гуманитарные права этой диаспоры, например, запретив обучение на родном языке, Радев предпочёл умолчать).

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«Мы собираемся разделить бюджет и кредит в размере этих 45 миллиардов долларов на две части: военный компонент в размере 25 миллиардов долларов, и невоенный бюджетный компонент в размере 20 миллиардов долларов. Болгария собирается принять участие только в 20-миллиардной невоенной поддержке Украины. У нас есть огромная историческая диаспора из 300 тысяч болгар, проживающих на Украине. И наши пожелания, и наша просьба заключаются в том, чтобы сконцентрировать нашу поддержку в районах проживания болгарского населения в Украине. Поэтому мы собираемся внести свой вклад, но, опять же, никаких денег от Болгарии на оружие, никаких денег на войну», – уверяет Радев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Щедро выделяя деньги для Украины, Радев тут же попросил Брюссель о компенсациях для Болгарии.

«Мы настаиваем на четкой финансовой поддержке Черноморского региона —о нем нельзя упоминать лишь вскользь. Всем известно, насколько активно такие страны, как Болгария и Румыния, вовлечены в события в Черном море, в частности, в ситуацию с атаками на торговые суда. Для нас это сопряжено со значительными издержками, которые должны быть приняты во внимание».

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