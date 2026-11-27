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В случае войны с НАТО конвенциональным оружием Калининград сможет обороняться не более месяца, дальше закончится боекомплект. Но также стоит иметь в виду, что при попытке блокады анклава Россия реально применит ядерное оружие против атакующих его сил.

Об этом в интервью журналисту-иноагенту Алексею Венедиктову заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там главная база Балтийского флота, там есть ракеты «Искандер», есть ядерное оружие. Но это обреченный район. Если начнется конвенциональная война, не ядерная, он дольше месяца не продержится. Он во враждебном окружении – со всех сторон НАТО. Вся Балтика – НАТО. Раньше еще можно было как-то попытаться проскочить в сторону Финляндии, Финляндия была нейтральным государством. Сейчас уже все. Поэтому ничего там никто сделать не сможет. Будет закрыто мгновенно все Балтийское море, пролив и ку-ку. В общем, я думаю, что вот те силы и средства, которые находятся в Калининграде, военные, какое-то время продержатся, потом начнут заканчиваться боеприпасы, и положение станет критическим. Но это в условиях, если война конвенциональными средствами ведется – обычная война, как между Россией и Украиной. Но что война с НАТО будет конвенциональными средствами – что-то у меня сомнения большие, тем более, если возникнет угроза территории России, полной потери Калининграда. Я думаю там быстро очень дойдет до ядерного оружия», – заявил Ширяев.

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