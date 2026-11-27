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После гибели корвета «Меркурий» нужно наносить удар по базе украинских диверсантов в триполитанской части Ливии, которая ожидаемо находится в том же месте, что и британская.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник Генштаба ВС РФ в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Россия не ответит должным образом путем нанесения мощнейшего ракетного удара по пункту базирования ВМС Украины на территории Ливии, она тем самым создаст повод для того, чтобы эти удары продолжать и расширять. Более того, это будет актом, демонстрирующим неготовность российского руководства должным образом отвечать на дальнейшую эскалацию военного давления на Россию, в том числе и на присутствие западных войск на территории Украины. Разговор о каком-то ядерном сдерживании после этого уйдет в далекую историю и никаким образом проявлять, его, учитывать враг уже не будет. А это означает, что по всей линии фронта, по всему периметру, агрессивность резко возрастет. Вот какие последствия будут, если не будет должным образом нанесен удар», – заявил Сивков.

Он предполагает, что безэкипажные катера, атаковавшие «Меркурий», вышли из британской базы, которая находится в подконтрольной протурецкому режиму части Ливии:

«Есть информация, что этот порт, пункт базирования ВМСУ на территории Ливии, на триполитанском правительстве, находится не просто на территории триполитанского правительства, а на территории британской базы. Если это так, то не только триполитанское правительство вступило в войну против России, но и Британия, и в этом случае нанесение удара по британской базе является критически важным шагом для того, чтобы Британия поняла свое место в мире и больше не пыталась действовать против России подобным образом».

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