«Каждый шаг Сербии в ЕС – это шаг от России» – Вулин
Приход к власти в Сербии так называемого «Студенческого списка» – это «не революция, а спецоперация Запада».
Об этом заявил руководитель комитета по международным связям сербской партии Движение социалистов Боян Вулин.
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«В «Студенческом списке» студентов нет. Там нет ни одного студента. Там все люди, которые уже были во власти, связаны с НКО, находящихся под влиянием Евросоюза. «Студенческий список» – это не партия. Это действительно просто список и ничего больше. У них нет никакой структуры и иерархии», – сказал брат экс-главы службы госбезопасности Сербии на дискуссии в интернет-газете «Ваши новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Он уверен, что правительство, которое сформирует «Студенческий список», будет проводить антироссийскую политику.
«Эти люди хотят в ЕС, а каждый шаг в ЕС – это шаг от России. А если ты в ЕС, введение санкций обязательно, тогда свободного въезда и проживания в Сербии для русских граждан больше нет», – сказал Вулин.
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