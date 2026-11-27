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Приход к власти в Сербии так называемого «Студенческого списка» – это «не революция, а спецоперация Запада».

Об этом заявил руководитель комитета по международным связям сербской партии Движение социалистов Боян Вулин.

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«В «Студенческом списке» студентов нет. Там нет ни одного студента. Там все люди, которые уже были во власти, связаны с НКО, находящихся под влиянием Евросоюза. «Студенческий список» – это не партия. Это действительно просто список и ничего больше. У них нет никакой структуры и иерархии», – сказал брат экс-главы службы госбезопасности Сербии на дискуссии в интернет-газете «Ваши новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он уверен, что правительство, которое сформирует «Студенческий список», будет проводить антироссийскую политику.