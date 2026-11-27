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На фоне заявлений политиков в Европе о подготовке к вступлению в прямой конфликт с Россией нужно уже сейчас готовиться к новой волне мобилизации большого количества резервистов.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо готовиться к большой войне, к той самой войне, которую Европа нам обещает на рубеже 29-го и 30-го годов. Это достаточно серьезно, это надо держать в уме, и надо и стратегию, и политику, и военную, и тактику подчинять только всему этому. Мобилизация может быть? Может быть. Ее надо уже сейчас готовить, чтобы она не прошла так бездарно, как это было в первый раз. Мы видели этот грандиозный бардак, потом, правда, выровняли эту ситуацию. Нам надо сейчас идеально отрихтовать эту машину и готовиться еще к одной мобилизации. И не надо стесняться об этом говорить. Ресурсы у России есть. Страна должна стать, как говорил Владимир Ильич, единым военным лагерем. Армия, военно-промышленный комплекс и народ- это должно быть единое целое. И, естественно, мы очень многое должны изменить и в идеологии, и в пропаганде, и в тактике, и стратегии ведения информационной войны. Мы здесь пока только на уровне небольших информационных калибров работаем, но это не стало ещеобщегосударственной системой», – заявил Баранец.

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