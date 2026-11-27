Многомиллиардные выплаты Украине из бюджета Германии похожи на настоящие контрибуции.

Об этом с трибуны Бундестага заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько именно денег поступило и должно поступать в одну из самых коррумпированных стран мира, совершенно неясно…

Военная поддержка Украины ежегодно обходится немецким налогоплательщикам в 11,5 миллиардов евро. К этому добавляются контрибуции около 6,3 миллиардов в виде социальных пособий для проживающих здесь украинцев на деньги граждан – в сумме 18 миллиардов евро… Вы обманываете Германию и ее работников, которые должны ежедневно ездить на работу в то время, как вы тратите миллиарды немецких налоговых денег в Украине.

Германия больше не может мириться с этими финансовыми трудностями, учитывая безнадежное положение нашей экономики и наших государственных финансов.

Большинство немцев, впрочем, тоже так считают.

Германия является не только крупнейшим, но вскоре и единственным финансистом Украины.

Ваша «Коалиция желающих» – это коалиция беспомощных? Она не способствует прекращению войны на Украине, но стоит на его пути. Запомните это раз и навсегда – мир в Европе возможен только с Россией и США, а не без них», – заявила Вайдель.