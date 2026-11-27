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Ведущие страны НАТО мечтают, чтобы российская ракета ударила по Польше, а число жертв стало бы максимальным.

Об этом на канале издания «Super Express» заявил бывший заместитель начальника генштаба польской армии генерал Леон Коморницкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий напомнил о нашумевшем заявлении американской пропагандистки-русофобки Энн Эпплбаум, супруги главы МИД Польши Радослава Сикорского. В недавнем интервью она сообщила, что европейские политики кулуарно обсуждают возможность войны с Россией и даже, заметил ведущий, «упоминает некое гипотетическое событие, которое могло бы убедить европейскую общественность в необходимости такого вооруженного конфликта».

Генерал говорит, что страны Западной Европы пребывают в «зоне комфорта», не понимают, что такое реальная война.

«Они воспринимают это как проблему исключительно Польши и других государств на восточном фланге НАТО — стран, которых объединяет общая угроза со стороны России. И теперь, чтобы пробудить это осознание, вы предлагаете некое потрясение – вы говорите, что необходимы жертвы. Причем, в идеале, эти жертвы должны быть в Польше. Мол, для того чтобы пробудить европейское общество, необходима жертва польскими гражданами. Это поразительный тезис — по сути, он предполагает, что к польскому народу следует относиться как к «пушечному мясу», – возмущается генерал.

Он напомнил, что недавно в Польше упала ракета, которую объявили российской.