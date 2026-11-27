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В Казахстане продолжаются уголовные преследования сторонников сближения с Россией. Показательные расправы становятся примером для всех соседних среднеазиатских республик.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает обозреватель Айнур Курманов.

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Во вторник в Алма-Ате начался процесс над известным блогером и противником переписывания истории Анастасией Ахметовой, которую обвиняют по статье «разжигание межнациональной розни». Подал же заявление на неё в КНБ известный провокатор и главарь «мовных патрулей» Диас Кузаиров, всегда действовавший по заданию спецслужб.

Это – общая схема фабрикации уголовных дел в республиках – членах Организации тюркских государств (ОТГ). Сначала по заявлению казахского националиста осудили борца с русофобией Аслана Толегенова на 3 года и 9 месяцев. Затем по такому же сценарию с участием проукраинского блогера посадили уже на 4 года и 2 месяца в соседнем Узбекистане публициста и противника реабилитации басмачей Азиза Хакимова.

Дело же против Ахметовой должно было стать развитием этого маховика во всём регионе. Но в первый же день судебного заседания план русофобов дал сбой.

Подсудимая не только не признала свою вину, но и заявила, что ряд цитат, зачитанных обвинителем, ей никогда не принадлежали. Поэтому сторона защиты настояла на просмотре всех вменяемых в вину видеороликов.

У КНБ и Генпрокуратуры с ходом суда возникает головная боль. Проблема для силовиков может быть решена только засекречиванием хода судебного процесса.

То есть, блогеру приписали то, чего она не говорила, да и сами обвинения строятся на том, что она критиковала методики преподавания государственного языка, выступала за усиление сотрудничества с Россией и категорически осуждала стремление властей переврать общую историю. Очевидно, что её судят именно за призывы сохранить добрососедские отношения и за дружбу с русским народом.

Ясно, что сама затея состояла в том, чтобы осуществить публичную расправу, о чём автор этих строк предупреждал заранее, и повторюсь, что в качестве заказчиков процесса выступают две фигуры во власти, стоящие сейчас за процессами тотальной декоммунизации и дерусификации в РК – это нынешний вице-президент Ерлан Карин и его ставленница на посту зампреда Совета безопасности Аида Балаева.

Последняя непосредственно формировала повестку силовым органам на проведение таких процессов. Сразу же после её назначения были арестованы Анастасия Ахметова, Эльмира Кулакова-Вайс, затем бывший офицер погранвойск Дмитрий Бородаев и возбуждено уголовное дело в отношении Натальи Асеевой, разоблачающей миф о «Голодоморе» в Казахстане.

Безусловно, власти доведут все эти дела до обвинительных вердиктов – даже посредством игнорирования прямых подлогов.

Тех же, кто уже сидит, пытаются представить сумасшедшими. Так, например, душевнобольным пытаются представить Ермека Тайчибекова, которого совсем недавно перевели в новую колонию в Акмолинской области.

Его родственники бьют тревогу: администрация учреждения настаивала на психиатрическом обследовании. Хотя политзаключённый страдает совершенно от других заболеваний, связанных с ухудшением зрения, слуха, проблем с зубами и почками, но в медицинском обслуживании ему как раз и отказывают.

Силовики сейчас стремятся объявить Тайчибекова душевнобольным, чтобы дезавуировать все его сообщения о пытках и реальном положении заключённых в токаевских застенках. Ведь благодаря его письмам были обнародованы многочисленные факты избиений и создания «тюремных банд», которыми терроризируют большинство сидельцев.

Никакого послабления режима содержания, как и отказа от судебных спектаклей в отношении противников «украинизации» ждать не приходится.

И мы говорим лишь о тех, кто на слуху, хотя сотни осужденных за мнимый «сепаратизм», как и участники СВО, находятся незаслуженно в тени и содержатся в невыносимых условиях, под постоянным прессингом администраций колоний и националистических «тюремных банд».

Власти же РК, чувствуя полную безнаказанность, идут на дальнейшие наглые фальсификации, обвиняя в участившихся актах вандализма не штатных казахских националистов, а русских подростков.

Так, после заявления посольства России о факте полного разрушения варварами монумента умершим в госпиталях Тараза (Джамбула) советским воинам, полицейские доблестно «раскололи» трёх учеников 11 -12 лет из 7 класса местной школы, которые все оказались как на подбор этническими русскими.

При этом гранитный монумент был явно уничтожен не голыми руками, что субтильные подростки физически сделать не могли.

Известный политолог Никита Мендкович резонно отмечает, что это похоже на попытку отвести подозрения и увести от ответственности реальные нацистские сообщества:

«Есть вероятность, что власть действительно пытается замять скандал с преступлением взрослых нациков. Например, связанных с группировкой «Ел Тиреги». Той самой, которая является отделением турецких «Серых волков» и имеет покровителей в Ак-Орде».

На этом фоне арестов, судебных расправ, актов вандализма, сносов советских памятников и воспрепятствования возложения цветов по случаю годовщины битвы под Москвой в Казахстане у элит соседних республик усиливается соблазн устроить у себя такое же «окончательное решение русского вопроса».

Поэтому мы наблюдаем сейчас вакханалию языковых патрулей в Киргизии и попытки депутатов дискриминировать русский язык в Узбекистане.

Сейчас после провокации с подкидыванием ножа изменили условия содержания на более строгие узбекскому блогеру Азизу Хакимову. Постоянно откладывают рассмотрение его кассационной жалобы.

Вот так Астана находится в авангарде «украинизации» и своими действиями подаёт пример всем участникам «тюркской интеграции».