Выдвигаемые Россией условия по урегулированию конфликта вокруг Украины – «абсолютная ерунда».

Об этом в эфире украинского ТВ заявил депутат парламента Эстонии, председатель комитета по иностранным делам Марко Михкельсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чухонца спросили, какой он видит роль Прибалтики и Эстонии, в частности, в переговорном процессе.

«Пока российская сторона ещё не продемонстрировала никакого интереса говорить о мире по существу… Те требования, которые постоянно Россия говорит о будущем НАТО, о границах НАТО, об их видении, их желании, каких-то гарантиях безопасности, которые являются абсолютной ерундой!

Мы должны в первую очередь сказать, что Россия должна не просто прекратить войну на Украине, но отвести все оккупационные силы с территории Украины», – потребовал чухонец.