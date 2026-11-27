Эстонский депутат: Требования России – абсолютная ерунда!
Выдвигаемые Россией условия по урегулированию конфликта вокруг Украины – «абсолютная ерунда».
Об этом в эфире украинского ТВ заявил депутат парламента Эстонии, председатель комитета по иностранным делам Марко Михкельсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Чухонца спросили, какой он видит роль Прибалтики и Эстонии, в частности, в переговорном процессе.
«Пока российская сторона ещё не продемонстрировала никакого интереса говорить о мире по существу… Те требования, которые постоянно Россия говорит о будущем НАТО, о границах НАТО, об их видении, их желании, каких-то гарантиях безопасности, которые являются абсолютной ерундой!
Мы должны в первую очередь сказать, что Россия должна не просто прекратить войну на Украине, но отвести все оккупационные силы с территории Украины», – потребовал чухонец.
«И мы должны определять повестку дня будущих переговоров. Я уверен, что европейские страны могут внести важный вклад в этот процесс, включая Эстонию, конечно, и Балтийские страны», – воинствовал эстонский депутат.
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