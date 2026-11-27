Западным политикам пора осознать, что ставка на войну не может быть решением глобальных проблем.

Об этом в ходе дискуссии в берлинском «Театре Ост» заявил депутат бундестага Грегор Гизи, последний лидер партии СЕПГ в ГДР перед объединением Германии и один из основателей современной партии «Левые», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гизи считает ошибкой Горбачева, давшего согласие на объединение Германии взамен на устные заверения, что на территории бывшей ГДР не будут размещаться войска НАТО.

Он добавил, что позже Владимир Путин согласился на вступление в НАТО прибалтийских государств, но при этом хочет, чтобы на остальной части постсоветского пространства сохранилось российское влияние.

«Однако Запад совершает следующую ошибку. Он борется не за суверенитет государств — в таком случае он был бы прав, — а за особое сближение с ЕС. Тем самым он вступил в конкурентную борьбу. В этом и заключалась ошибка. А председатель комитета по внешней политике отправился в Грузию и принял участие в акции протеста против парламентского большинства — просто потому, что те не стремятся к сближению с ЕС. Поэтому я спросил федеральное правительство и Европейскую комиссию: были ли какие-то претензии к выборам в Грузии, были ли они сфальсифицированы? Никаких претензий нет. Результаты выборов именно таковы. Тогда я сказал ему: «Получается, ты не признаешь результаты выборов и протестуешь против них?». Он ответил: «Ну, дело не в этом…». Но ведь ты сам критикуешь Путина, обвиняешь его в том, что он признал результаты выборов в Беларуси. А сам ты не признаешь результаты в Грузии! Он этого даже не заметил. Осознал только после моих слов», – отметил политик.

Он затронул тему недавней встречи лидеров КНР, США и РФ. Гизи считает, что они встретились для того, чтобы «показать, кто здесь главный». Кроме того, политик обратил внимание на недавние слова главы МИД Германии, заметившего, что в Берлине встретились 40 стран «коалиции желающих», изъявивших желание поддерживать Киев.