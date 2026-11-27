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Великие державы должны держаться подальше друг от друга, чтобы не спровоцировать начало ядерной войны.

Об этом в ходе дебатов на канале Geopolitics Analysis US заявил известный американский профессор Джефри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не хочу войны между Соединенными Штатами и Россией, или США и Китаем, или Китаем и Индией, или любой парной комбинацией стран, для которых война может привести к эскалации, ведущей к ядерной войне, ведущей к глобальному Армагеддону. И я очень серьезно отношусь к часам Судного дня из «Бюллетеня ученых-атомщиков», которые являются эвристикой и графическим изображением. Но когда там написано, что до полуночи осталось 89 секунд, я не просто отмахиваюсь от этого как от пустой риторики, я думаю, это отражение того, насколько опасен мир на самом деле прямо сейчас», – сказал Сакс.

Кроме того, он добавил, что ядерная война может разразиться из-за ошибки.

«Что же с этим делать? Мое основное предложение заключается в том, что крупные страны, великие державы должны держаться подальше друг от друга и прилагать особые усилия, чтобы не мешать друг другу. И что при таком уровне осмотрительности, обеспеченном даже в форме договоров различными способами, но, безусловно, обеспеченном дипломатией, у нас будет шанс держаться подальше друг от друга», – говорит экономист.

Он признает, что это не было бы хорошей идеей для Кубы, Мексики, Венесуэлы, поскольку если бы они попробовали разместить военную базу РФ и КНР на своей территории, то Вашингтон бы отреагировал.