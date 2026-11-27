Польше рано или поздно, но придется выстраивать нормальные отношения с Россией и Белоруссией.

Об этом на канале Cyprian Majcher заявил один из самых известных польских музыкальных журналистов, многолетний ведущий легендарных музыкальных программ на Польском радио Роман Роговецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Роговецкий считает, что в Польше слишком очарованы Западом и привыкли воспринимать все идущее оттуда как нечто более лучшее. Он не исключает, что в перспективе Польше для гарантий ее безопасности придется обратить внимание на структуры, в которых участвуют Россия и Китай.

«В конце концов, никто не придет с экскаватором или краном, чтобы подхватить нас и перенести куда-нибудь в другое место, скажем, поближе к Барбадосу. Мы всегда будем там, где находимся сейчас. Возьмем, к примеру, Беларусь — почему мы постоянно нападаем на нее? А потом удивляемся, что Лукашенко к нам плохо относится! Но если бы я постоянно поливал вас грязью, вы бы ведь не пригласили меня сюда, верно? Вот именно. Это же элементарный здравый смысл. Американцы приоткрыли дверь в сторону Беларуси. Некоторые у нас уже говорят: мол, возможно, нам всё-таки придется поговорить с Беларусью. Конечно, режим там ужасный. Но, с другой стороны, возьмите Соболенко — отличная теннисистка, — она говорит: «Я – белоруска, я останусь белоруской, я не собираюсь сдавать свой паспорт и менять его на какой-то другой». Так что давайте будем реалистами. Хватит заниматься ерундой», – призвал гость эфира.

Он назвал Россию «настоящей золотой жилой», напомнив, что польский бизнес зарабатывал баснословные деньги на торговле с русскими. Кроме того, по сути, призвал брать пример с Дональда Трампа, который только и ждет возобновления экономических отношений с РФ и доступа на российский рынок.