Живая легенда Польши: «Украинцы не будут нам указывать, как относиться к Пушкину и Достоевскому»
Польше рано или поздно, но придется выстраивать нормальные отношения с Россией и Белоруссией.
Об этом на канале Cyprian Majcher заявил один из самых известных польских музыкальных журналистов, многолетний ведущий легендарных музыкальных программ на Польском радио Роман Роговецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Роговецкий считает, что в Польше слишком очарованы Западом и привыкли воспринимать все идущее оттуда как нечто более лучшее. Он не исключает, что в перспективе Польше для гарантий ее безопасности придется обратить внимание на структуры, в которых участвуют Россия и Китай.
«В конце концов, никто не придет с экскаватором или краном, чтобы подхватить нас и перенести куда-нибудь в другое место, скажем, поближе к Барбадосу. Мы всегда будем там, где находимся сейчас.
Возьмем, к примеру, Беларусь — почему мы постоянно нападаем на нее? А потом удивляемся, что Лукашенко к нам плохо относится! Но если бы я постоянно поливал вас грязью, вы бы ведь не пригласили меня сюда, верно? Вот именно. Это же элементарный здравый смысл.
Американцы приоткрыли дверь в сторону Беларуси. Некоторые у нас уже говорят: мол, возможно, нам всё-таки придется поговорить с Беларусью. Конечно, режим там ужасный. Но, с другой стороны, возьмите Соболенко — отличная теннисистка, — она говорит: «Я – белоруска, я останусь белоруской, я не собираюсь сдавать свой паспорт и менять его на какой-то другой». Так что давайте будем реалистами. Хватит заниматься ерундой», – призвал гость эфира.
Он назвал Россию «настоящей золотой жилой», напомнив, что польский бизнес зарабатывал баснословные деньги на торговле с русскими. Кроме того, по сути, призвал брать пример с Дональда Трампа, который только и ждет возобновления экономических отношений с РФ и доступа на российский рынок.
«Это неизбежно, и наша нынешняя упрямая, жесткая позиция совершенно непонятна. Недавно должны были состояться дебаты, кажется, в одном из университетов, посвященные Пушкину, но украинские активисты, как сообщается, сорвали мероприятие, не дав ему состояться. Поищите информацию об этом — она есть в открытом доступе. И вот я спрашиваю: что вы об этом думаете? Неужели украинские активисты будут указывать нам, что делать здесь, в Польше? А Пушкин – кем бы он ни был, он был выдающимся поэтом, никто с этим не спорит, но теперь получается, что даже дискуссия о нем невозможна? Опять мы видим попытку заставить другую сторону замолчать. Это просто недопустимо. Почему это должно быть запрещено?
Нам что, нельзя говорить о Достоевском? Да, Достоевский, возможно, и высказывался нелестно о поляках, но весь мир восхищается его литературой. Идея о том, что всё русское — это априори плохо, это просто какая-то психическая болезнь. Иначе это никак не объяснить», – подчеркнул Роговецкий.
English version :: Читать на английском Живая легенда Польши: «Украинцы не будут нам указывать, как относиться к Пушкину и Достоевскому»