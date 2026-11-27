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На фоне заявлений официального Лондона о российской угрозе Британия разослала уведомления примерно 100 тысячам бывших военных.

Об этом говорится в сюжете новостного телеканала Mirror Now (входит в медиасеть Times Network), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта рассылка стала первым случаем со времен холодной войны, когда Британия официально таким образом обратилась к этой группе ветеранов. Это отражает растущее внимание к той роли, которую бывшие военные могут сыграть в поддержке обороноспособности страны на фоне усиления международной напряженности», – отмечается в сюжете.

Письма были подписаны командующими Британской армией, Королевским военно-морским флотом и Королевскими ВВС. Ветеранов просят обновить их личную контактную информацию, чтобы минобороны могло поддерживать актуальную базу данных и как можно быстрее с ними связаться в случае необходимости.

«Некоторых бывших военных также пригласили принять участие в учениях НАТО, запланированных на 2027 год. Это приглашение дает возможность применить их прошлый военный опыт, поддерживая подготовку к потенциальным операциям всего альянса. Один из возможных сценариев развертывания связан с учениями Steadfast Defender («Стойкий защитник») — крупной программой НАТО по отработке коллективной обороны. Британские резервисты могут принять участие в маневрах, помогая проверить способность альянса укрепить свой восточный фланг и координировать военные действия», – указывает канал.

Правительство пытается погасить панику, утверждая, что инициатива не является признаком скорой мобилизации.