Будьте готовы: Минобороны разослало письма 100 тысячам ветеранам вооруженных сил
На фоне заявлений официального Лондона о российской угрозе Британия разослала уведомления примерно 100 тысячам бывших военных.
Об этом говорится в сюжете новостного телеканала Mirror Now (входит в медиасеть Times Network), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эта рассылка стала первым случаем со времен холодной войны, когда Британия официально таким образом обратилась к этой группе ветеранов. Это отражает растущее внимание к той роли, которую бывшие военные могут сыграть в поддержке обороноспособности страны на фоне усиления международной напряженности», – отмечается в сюжете.
Письма были подписаны командующими Британской армией, Королевским военно-морским флотом и Королевскими ВВС. Ветеранов просят обновить их личную контактную информацию, чтобы минобороны могло поддерживать актуальную базу данных и как можно быстрее с ними связаться в случае необходимости.
«Некоторых бывших военных также пригласили принять участие в учениях НАТО, запланированных на 2027 год. Это приглашение дает возможность применить их прошлый военный опыт, поддерживая подготовку к потенциальным операциям всего альянса. Один из возможных сценариев развертывания связан с учениями Steadfast Defender («Стойкий защитник») — крупной программой НАТО по отработке коллективной обороны. Британские резервисты могут принять участие в маневрах, помогая проверить способность альянса укрепить свой восточный фланг и координировать военные действия», – указывает канал.
Правительство пытается погасить панику, утверждая, что инициатива не является признаком скорой мобилизации.
«Этот шаг предпринимается на фоне того, как Великобритания и ее союзники по НАТО пересматривают требования к обороне из-за сохраняющейся напряженности в отношениях с Россией. Опасения по поводу безопасности Европы усилили давление на правительства, вынуждая их наращивать военный потенциал, повышать боеготовность и гарантировать способность реагировать на крупный кризис. Великобритания также планирует повысить предельный возраст призыва для некоторых категорий бывших военнослужащих с 55 до 65 лет. Предлагаемое изменение расширит пул опытных ветеранов, потенциально доступных в случае чрезвычайной ситуации, что является частью более широких усилий по укреплению военной готовности страны», – резюмирует Mirror Now.
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