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Суммы на поддержку Киева в новом бюджете ЕС будут такими, что и проблем Украины это не решит, и для еврооппозиции это станет триггером в пользу риторики о прекращении финансирования.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мерц даёт понять, что, если не будут заложены на ближайшие семь лет деньги для Украины, то он будет банить этот бюджет. Но есть ещё и группа стран, которые прямо заявили о том, что они не хотят финансировать войну в Украине. Та же Болгария, Словакия, Венгрия. И, когда одна-две страны, – это можно проигнорировать, а когда это группа стран, учитывая то, что решения принимаются консенсусом, трудно добиться того, чтоб реализовывалась какая-то последовательная воля. Судя по всему, это будет снова «ни рыба, ни мясо». И в триллионах европейского бюджета 700-800 млрд там точно не будет, но какие-то суммы Украине заложат. Будет такое, паллиативное решение, чтобы и овцы были целы, и волки были сыты. Скорее всего, пойдут именно по такому пути. Но об эффективности этого решения умолчим, поскольку оно не снимает никаких проблем с Украины, в том числе военного плана», – рассуждал Золотарёв.

Данное решение будет постоянным триггером для оппозиции в европейских странах.

«И на выборах мы это увидим, что «хватит финансировать войну», «хватит подливать масло в огонь войны», «хватит финансировать Украину». И эти лозунги и требования политического плана будут пользоваться широкой поддержкой на выборах», – заключил укро-эксперт.

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