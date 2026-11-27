В Евросоюзе начинается дефицит продовольствия, а в ближайший год беднейшие классы начнут голодать.

Об этом заявил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лишь немного статистики о том, что скоро ждет европейцев. Урожай пшеницы в 2025 году составил 148,7 миллиона тонн, а импортировали 6,2 миллиона тонн. В этом году 137,5 миллионов тонн. Теперь им придется импортировать и 17 миллионов тонн.

Кукуруза – 57,1 миллиона тонн в прошлом году. В этом году – 50,2 миллиона тонн. В прошлом году в Европейский Союз было импортировано 22,1 миллиона тонн. В этом году они должны импортировать 29 миллионов тонн.

Картофель. В прошлом году – 27,75 миллиона тонн, почти без импорта. В этом году 19,4 миллиона тонн. Им нужно найти 8,5 миллионов тонн для импорта.

Раньше они получали многое из этого и из Украины. Но они эскалировали войну в Черном и Азовском морях, нанося удары по российским транспортам. Россия ответила эскалацией, на что они не рассчитывали», – сказал Крапивник.