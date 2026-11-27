Доигрались в русофобию – Евросоюз столкнётся с голодом
В Евросоюзе начинается дефицит продовольствия, а в ближайший год беднейшие классы начнут голодать.
Об этом заявил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Лишь немного статистики о том, что скоро ждет европейцев. Урожай пшеницы в 2025 году составил 148,7 миллиона тонн, а импортировали 6,2 миллиона тонн. В этом году 137,5 миллионов тонн. Теперь им придется импортировать и 17 миллионов тонн.
Кукуруза – 57,1 миллиона тонн в прошлом году. В этом году – 50,2 миллиона тонн. В прошлом году в Европейский Союз было импортировано 22,1 миллиона тонн. В этом году они должны импортировать 29 миллионов тонн.
Картофель. В прошлом году – 27,75 миллиона тонн, почти без импорта. В этом году 19,4 миллиона тонн. Им нужно найти 8,5 миллионов тонн для импорта.
Раньше они получали многое из этого и из Украины. Но они эскалировали войну в Черном и Азовском морях, нанося удары по российским транспортам. Россия ответила эскалацией, на что они не рассчитывали», – сказал Крапивник.
«Добавьте к этому, что более 500 украинских локомотивов выведены из строя. Вы не можете вывезти зерно, кукурузу, картофель и доставить в ЕС. Это значит, что цены на всё подскочат.
Средний класс будет зажат в тиски как никогда раньше между ценами на отопление и еду, а низшие классы будут голодать. Вот почему они продолжают пытаться совершать эти морские атаки и требуют прекращения огня на море.
Их ждет голод. И, возможно, это наконец заставит людей осознать, что нужно действовать активнее. Они просто выходят на улицы, кричат пару дней и расходятся по домам. Но в их правительствах ничего не меняется. Когда они увидят, как губы их детей синеют от холода, а щеки вваливаются от голода, для многих это станет сигналом, что дальше так продолжаться не может», – добавил он.
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