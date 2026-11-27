Галичина-ТВ: «Закарпатье – Украина, а не Венгрия! Тризубы будут стоять везде!»
Требования премьера Венгрии Петера Мадьяра снять тризуб и вернуть на Мукачевский замок изображение венгерской мифологической птицы турул – неприемлемы.
Об этом на канале «Первый западный» заявил украинский политический эксперт Валерий Клочок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я имел возможность быть в этом регионе еще до начала широкомасштабного вторжения. Особенно удивило, что на государственных учреждениях, заведениях торговли или других местах публичного посещения людей, они содержали надписи на венгерском языке и венгерскую символику. Меня очень удивило, и я себе задавал вопросы, а где я нахожусь, в Венгрии или на Украине?
Поэтому я лично считаю, что этого не должно быть. Поскольку это территория Украины, там должна быть украинская символика. Все надписи должны быть осуществлены на украинском языке. Они могут дублироваться языком национального меньшинства, в данном случае венгерского, но не быть больше или ярче украинского», – требовал Клочок.
Что касается турула, деятель подчеркнул, что заменить его на тризуб в 2022 году было решением местных властей.
«Сейчас мы можем сколько угодно фантазировать себе, кто повлиял на решение этого органа местной власти, кто рекомендовал и так далее. Но то, что Мадьяр сейчас так заостряется на этом, это опять же свидетельство того, что всё исключительно в части политических дивидендов – давайте установим собственную символику, вернём её на органы власти и так далее. Ну, так точно не должно быть», – негодовал бандеровец.
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