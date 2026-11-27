Требования премьера Венгрии Петера Мадьяра снять тризуб и вернуть на Мукачевский замок изображение венгерской мифологической птицы турул – неприемлемы.

Об этом на канале «Первый западный» заявил украинский политический эксперт Валерий Клочок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я имел возможность быть в этом регионе еще до начала широкомасштабного вторжения. Особенно удивило, что на государственных учреждениях, заведениях торговли или других местах публичного посещения людей, они содержали надписи на венгерском языке и венгерскую символику. Меня очень удивило, и я себе задавал вопросы, а где я нахожусь, в Венгрии или на Украине?

Поэтому я лично считаю, что этого не должно быть. Поскольку это территория Украины, там должна быть украинская символика. Все надписи должны быть осуществлены на украинском языке. Они могут дублироваться языком национального меньшинства, в данном случае венгерского, но не быть больше или ярче украинского», – требовал Клочок.