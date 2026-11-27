Польский генерал: «Нам обещали щит ПВО. Где Америка? Украина нас истощила! »
Вооружение Украины Западом проходит в ущерб национальной безопасности Польши.
Об этом на канале издания Super Express» заявил бывший заместитель начальника генштаба польской армии генерал Леон Коморницкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Генерал отмечает, что ввод наземных сил РФ на территорию Польши возможен лишь после того, как Москва добьется господства в воздухе и нейтрализует наземные системы и инфраструктуру управления.
«Именно поэтому нам необходима надежная оборона. И где же она? Была одна программа, о которой объявили с большой помпой. Мы, безусловно, мастера делать громкие заявления и круглосуточно штамповать пропаганду, но со временем вся эта пропаганда просто сходит на нет…
Планировалось создание европейского противовоздушного щита, причем Германия должна была взять на себя руководство всей этой инициативой. И где же он? Я ничего о нем не слышу. Слышу лишь о том, что мы разоружаем сами себя, отправляя технику на Украину», – подчеркнул генерал.
При этом он считает, что Украина нуждается в помощи.
«Но это не должно происходить в ущерб нашей собственной безопасности. Если Украина в конечном итоге исчерпает все свои ресурсы — а у американцев, которым также не хватает производственных мощностей, собственные ресурсы истощаются на Ближнем Востоке, — то стоит взглянуть на ситуацию в более широком геополитическом контексте.
Американцы тоже теряют силы, расходуя свои ресурсы. И знаете что? Что касается комплексов Patriot — ведутся разговоры об их передаче Украине, но на данный момент окончательного решения нет. Документ не подписан, хотя потребность в этом крайне остра, поскольку система ПВО Украины ослабевает», – резюмировал Коморницкий.
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