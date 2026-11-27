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Вооружение Украины Западом проходит в ущерб национальной безопасности Польши.

Об этом на канале издания Super Express» заявил бывший заместитель начальника генштаба польской армии генерал Леон Коморницкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Генерал отмечает, что ввод наземных сил РФ на территорию Польши возможен лишь после того, как Москва добьется господства в воздухе и нейтрализует наземные системы и инфраструктуру управления.

«Именно поэтому нам необходима надежная оборона. И где же она? Была одна программа, о которой объявили с большой помпой. Мы, безусловно, мастера делать громкие заявления и круглосуточно штамповать пропаганду, но со временем вся эта пропаганда просто сходит на нет… Планировалось создание европейского противовоздушного щита, причем Германия должна была взять на себя руководство всей этой инициативой. И где же он? Я ничего о нем не слышу. Слышу лишь о том, что мы разоружаем сами себя, отправляя технику на Украину», – подчеркнул генерал.

При этом он считает, что Украина нуждается в помощи.