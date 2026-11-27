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«Прибалтийские тигры» для поддержания в своих странах агрессивного национализма «дёргают русского медведя за усы», ничуть не утруждая себя тем, чтобы задуматься о «трагических последствиях».

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая то, что господин Герасимов, начальник российского Генштаба, большой теоретик гибридной войны, даже и работы писал в этом направлении, перейти от слов к делу в плане каких-то гибридных действий в отношении тех же стран Балтии — это вполне себе вероятный сценарий. Либо там что-то начнётся в районе Сувалкского коридора, либо, не исключено появление Нарвской народной республики. Учитывая текущую политику Эстонии, дёргать тигра за усы, – то вполне себе вероятный такой поворот событий», – сказал укро-эксперт.

При этом он добавил, что «некоторые прибалтийские страны заражены вирусом агрессивного национализма», который требует образа врага.

«Поэтому, затмевая здравый смысл и банальный прагматизм, с упорством, достойным лучшего применения, прибалтийские «тигры» дёргают русского медведя за усы, тычут рогатиной. То, что это может обернуться крайне трагическими последствиями, в расчёт не принимается. Тем более, в отличие от России, у стран Балтии нет оперативной глубины. Любой военный это знает, сколько там заправок танка надо, чтобы проехать от Вильнюса до Таллинна», – отметил Золотарёв.

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