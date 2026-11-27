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В польской армии и спецслужбах немало людей, которые против втягивания их страны в конфликт с Россией из-за Украины, но они не могут открыто высказать свою позицию.

Об этом в своем видеоблоге заявил польский политолог, бывший аналитик по вопросам международной безопасности в канцелярии президента Леха Качиньского Лешек Сыкульский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из подписчиков поинтересовался, неужели среди польских военных и сотрудников спецслужб совсем не осталось здравомыслящих людей, которые могли сказать правду и «положить конец этому безумию, этому движению к войне, которая не является нашей».

«Даже если в армии, полиции, пограничной службе или в органах разведки и безопасности есть люди, которые открыто говорят «Это не наша война» — а я точно знаю, что такие люди есть, — то никто из них, если он в здравом уме или, вернее, если он руководствуется здравым смыслом, не станет писать об этом в социальных сетях — делать то, что мы, публицисты и комментаторы, можем себе позволить. Очевидно, что подобные действия привели бы к дисциплинарным взысканиям, разного рода преследованиям и, почти наверняка, к проведению так называемых «оперативно-розыскных» мероприятий со стороны военной контрразведки или Агентства внутренней безопасности в отношении таких лиц», – сказал эксперт.

По его словам, руководствуясь такими опасениями, эти люди и хранят молчание.