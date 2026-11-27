Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Муж самопровозглашенной «президентки Беларуси» Сергей Тихановский считает, что глава Белоруссии Александр Лукашенко удерживает власть потому, что у него «нет настоящей оппозиции».

Об этом он заявил на своем ютуб-канале «Страна для жизни», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Та оппозиция, которая возникла за границей, пока я сидел, это фуфло на грантовой игле. Это понты, ложь и лицемерие. Это игра в поддавки. Единственный способ изменить ситуацию – вскрыть это лицемерие. Вытащить жуликов из офиса за шкирку на свет», – сказал Тихановский.

Он предлагает союз оппозиционерам, которые собирались баллотироваться в президенты Белоруссии в 2020 году, но не были допущены ЦИК: Валерию Цекало с женой и Виктору Бабарико с помощницей Марией Колесниковой – и переключить на себя западное финансирование.

Свою жену Светлану он тоже зовет в компанию, но считает ее «пустотой», которую «как ни тренируй встречаться и читать стишки на белорусской мове, все равно останется пустотой».

Если перехватить западные гранты таким путем не получится, Тихановский угрожает советнику своей жены Франаку Вячорко, которого он обзывает Вранаком Ведерко, устроить массовый митинг в Брюсселе.