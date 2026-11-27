Значительная часть осевших в Польше украинцев причисляет себя к русской культуре.

Об этом на канале польского издания Do Rzeczy заявил депутат сейма от партии «Конфедерация» профессор Анджей Запаловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Польше почти не обсуждается тот факт, что, по некоторым оценкам, половина находящихся сейчас в стране граждан Украины — русскоязычные (люди, использующие русский язык в повседневной жизни), а некоторые из них даже причисляют себя к русской культуре. Это, безусловно, создает очень серьезную проблему», – переживал Запаловский.

Встревожен он и положением дел с Польской автокефальной православной церковью.

«Уже появляются признаки того, что в западной Польше, помимо этой устоявшейся и признанной церкви, начинает формироваться отдельная, неофициальная украинская церковная структура. Таким образом, это еще один вызов — мы сталкиваемся с целым комплексом проблем, к которым вполне могут добавиться новые», – тревожится депутат сейма.

По его словам, в итоге получившие польское гражданство и право голоса украинцы смогут влиять на политическую ситуацию.

«Весьма вероятно, что украинцы останутся надолго, учитывая, что как минимум половина из них заявляет, что не собирается возвращаться (да и куда, собственно, возвращаться и к чему?), то рано или поздно они получат гражданство. Мы можем и должны продлевать эти сроки.

Но если в итоге они проживут здесь 12 лет или дольше, то можем столкнуться с огромной проблемой. Проблемой, схожей с той, что существует у евреев в Израиле, где пятая часть еврейского населения — выходцы из Советского Союза, обладающие значительным политическим влиянием», – заявил Запаловский.