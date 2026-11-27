Премьер Венгрии Петер Мадьяр продавливает новые и новые поблажки для венгров, и киевскому режиму приходится прогибаться.

Об этом на канале «Первый западный» заявил украинский политический эксперт Валерий Клочок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны признавать, что Мадьяр торгуется и торгует национальными интересами Венгрии с Украиной для того, чтобы отстоять этот политический дивиденд. Ему это удается. Мы вынужденно идём на уступки. И грань действительно очень-очень тонкая.

Она чувствительна, особенно на фоне того, что мы много говорим о русском языке на Украине, о защите русскоязычного населения.

У нас же эти тезисы постоянно звучат, потому это и контрастирует. Вопрос сверхсложный для того, чтобы давать на него однозначный ответ. И я надеюсь, что власть будет проявлять мудрость», – рассуждал укро-эксперт.