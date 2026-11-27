Львов-ТВ: «Нельзя допустить, чтобы венгерский язык на Украине стал «вторым русским»
Премьер Венгрии Петер Мадьяр продавливает новые и новые поблажки для венгров, и киевскому режиму приходится прогибаться.
Об этом на канале «Первый западный» заявил украинский политический эксперт Валерий Клочок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы должны признавать, что Мадьяр торгуется и торгует национальными интересами Венгрии с Украиной для того, чтобы отстоять этот политический дивиденд. Ему это удается. Мы вынужденно идём на уступки. И грань действительно очень-очень тонкая.
Она чувствительна, особенно на фоне того, что мы много говорим о русском языке на Украине, о защите русскоязычного населения.
У нас же эти тезисы постоянно звучат, потому это и контрастирует. Вопрос сверхсложный для того, чтобы давать на него однозначный ответ. И я надеюсь, что власть будет проявлять мудрость», – рассуждал укро-эксперт.
«Я не случайно так говорю осторожно, но воздерживался бы от сравнения именно с русским языком. Потому что когда мы говорим о том, что русского языка должно быть на Украине меньше, потому что его действительно очень много.
Русский язык был инструментом фактически влияния и давления на государственную политику. И важно дать понять и Мадьяру, что венгерский язык не может повторить этот путь!», – вещал Клочок.
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