Расчет Запада на международную изоляцию Владимира Путина провалился.

Об этом в ходе дебатов на канале Geopolitics Analysis US заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад, США и Европа думали, что когда война на Украине обострится, Путин окажется в изоляции по всему миру. И они говорили так, как будто весь мир знает, что этот человек — тиран. И, конечно, этого не произошло.

Это то, на что мы постоянно обращаем внимание. Президент Путин пользуется большим уважением в более чем 100 странах мира. Почему? Потому что его не считают нарушителем норм так, как это изображает Запад. Если вы обратитесь к лидеру в Африке или к лидеру в Азии, они спросят: «Почему США спровоцировали эту войну?». Они не считают это неспровоцированной войной, как утверждают США или Европа», – сказал экономист.